Tarefa do Fed é dificultada pelos atrasos na divulgação dos dados, diz diretor

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michael Barr afirmou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) examinará cuidadosamente os dados mais recentes disponíveis sobre as condições econômicas e financeiras em sua decisão daqui a algumas semanas.

Em falas preparadas para discurso em evento universitário, Barr disse que essa tarefa de análise é dificultada pelos atrasos na divulgação dos dados causados pela paralisação do governo.