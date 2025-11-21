Suspensão da sobretaxa pelos EUA traz previsibilidade ao setor, avalia Faesp

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) disse, em nota, que a suspensão, pelos Estados Unidos, da sobretaxa sobre as importações de mais de 200 itens da lista de produtos agropecuários brasileiros representa um avanço para o comércio bilateral e para a dinâmica do agronegócio nacional. "Ao aliviar um peso financeiro relevante sobre itens como carne, soja, frutas e commodities diversas, os Estados Unidos reabrem espaço para que produtores brasileiros ampliem sua presença em um dos mercados mais competitivos e lucrativos do mundo. Essa medida demonstra reconhecimento da qualidade e da importância estratégica dos produtos do campo brasileiro no cenário global", afirmou o presidente da entidade, Tirso Meirelles.

Segundo ele, além do impacto econômico direto, a suspensão das sobretaxas traz previsibilidade. "Em um setor profundamente sensível às oscilações externas - seja de preços, custos logísticos ou barreiras comerciais -, a possibilidade de operar com maior clareza sobre as condições de acesso ao mercado internacional permite que agricultores e pecuaristas invistam melhor, negociem com mais segurança e organizem sua produção de forma mais eficiente."