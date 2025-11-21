Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspensão da sobretaxa pelos EUA traz previsibilidade ao setor, avalia Faesp

Suspensão da sobretaxa pelos EUA traz previsibilidade ao setor, avalia Faesp

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) disse, em nota, que a suspensão, pelos Estados Unidos, da sobretaxa sobre as importações de mais de 200 itens da lista de produtos agropecuários brasileiros representa um avanço para o comércio bilateral e para a dinâmica do agronegócio nacional. "Ao aliviar um peso financeiro relevante sobre itens como carne, soja, frutas e commodities diversas, os Estados Unidos reabrem espaço para que produtores brasileiros ampliem sua presença em um dos mercados mais competitivos e lucrativos do mundo. Essa medida demonstra reconhecimento da qualidade e da importância estratégica dos produtos do campo brasileiro no cenário global", afirmou o presidente da entidade, Tirso Meirelles.

Segundo ele, além do impacto econômico direto, a suspensão das sobretaxas traz previsibilidade. "Em um setor profundamente sensível às oscilações externas - seja de preços, custos logísticos ou barreiras comerciais -, a possibilidade de operar com maior clareza sobre as condições de acesso ao mercado internacional permite que agricultores e pecuaristas invistam melhor, negociem com mais segurança e organizem sua produção de forma mais eficiente."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar