Saldo total da carteira de crédito deve ter crescido 1% em outubro, diz Febraban

O saldo total da carteira de crédito deve mostrar expansão de 1% em outubro, segundo a Pesquisa Especial de Crédito divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta sexta-feira, 21. O resultado representa um avanço anual de 10,1%, um ritmo que sugere um processo gradual de acomodação, de acordo com a entidade. O levantamento mensal é compilado com dados consolidados das principais instituições financeiras do Brasil e serve como prévia da Nota de Crédito do Banco Central, que será divulgada em 26 de novembro.

A pesquisa sugere uma contínua divergência na composição da carteira, com o segmento Pessoa Física (PF) em destaque, em contraste com o menor dinamismo na Pessoa Jurídica (PJ). Pela sondagem, a carteira destinada às famílias deve apresentar expansão de 1,3% no mês e de 11,1% no confronto anual. O movimento é disseminado, mas as linhas de maior risco (rotativas) seguem com maior vigor. A estimativa é de que o avanço anual nos recursos livres para a PF tenha acelerado de uma 12,2% em setembro para 12,6% em outubro. No comparativo mensal, o incremento seria de 1,6%. Já para a carteira PF direcionada, a expectativa é de uma alta de 0,9% no mês e de 9,4% em 12 meses, diante dos primeiros efeitos do programa de renegociação do crédito rural, que vem enfrentando o impacto de uma inadimplência elevada. Pessoa Jurídica