Pulso do mercado: bolsas europeias abrem em queda em ajuste a NY

Por Patricia Lara

São Paulo, 21/11/2025 - As bolsas europeias abriram em queda nesta sexta-feira, ajustando-se à forte reversão de Wall Street ontem e ao rumo instável futuros de NY nesta madrugada. Londres tem baixa de 0,81%, às 5h03 (de Brasília). Paris recua 0,84% e Frankfurt perde 1,2%. O mercado acionário de Milão cai 1,10% e Lisboa regride 1,36%. A Bolsa de Madri tem variação de -1,39%. O Nasdaq futuro subia 0,04% e o S&P 500, 0,24%