PPSA: fatia de petróleo da União em contratos de partilha sobe 3,57% em setembro ante agosto

Este foi o segundo melhor resultado de produção de petróleo do regime de partilha para a União, superado apenas por julho deste ano, quando atingiu 176 mil bpd, segundo a PPSA.

A produção diária de petróleo da União totalizou 174 mil barris por dia (bpd) em setembro, um aumento de 3,57% em relação a agosto, informou a Pré-sal Petróleo (PPSA) nesta sexta-feira, 21. O resultado considera a produção de oito contratos de partilha e quatro acordos de individualização da produção (AIP).

Nos contratos de partilha, a parcela de petróleo da União foi de 157,21 mil bpd, com destaque para Mero, responsável por mais de 68% do óleo produzido. Já nos AIPs, a produção da União somou 16,83 mil bpd, sendo o AIP de Mero responsável por 78% da produção.

Em setembro, a média total da parcela de gás natural disponível para exportação da União foi de 551 mil m3 por dia (m3/d), uma queda de 15,4% contra o mês anterior, mas também o segundo melhor resultado da produção do insumo sob o regime de partilha, informou a PPSA, superado apenas por agosto de 2025.

No total, a produção de petróleo dos campos sob regime de partilha chegou a 1,43 milhão de bpd, 3% superior ao mês anterior, devido à maior produção em Mero. O campo foi o maior produtor com 607,2 mil bpd, seguido de Búzios com 570,4 mil bpd.

A exportação de gás natural nos contratos de partilha em setembro foi de 6,43 milhões de m3/d, um resultado 14% menor comparado ao período anterior, devido à redução da exportação do gás do campo de Búzios. Mesmo assim, Búzios foi o maior exportador de gás natural, com 4,98 milhões de m3/d, respondendo por 77% do total.