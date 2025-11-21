Política monetária dos EUA segue muito restritiva e precisa ser ajustada, diz diretor do Fed

Ao tratar do quadro de preços, em evento do American Investment Council, Miran disse enxergar uma trajetória mais favorável à frente, respondendo principalmente pelo mercado habitacional.

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou na quinta-feira, 20, que a política monetária nos Estados Unidos segue "muito restritiva" e precisa ser ajustada. Segundo ele, é incumbência do Fed mover os juros mais perto de níveis neutros, onde deixem de impor forte travamento à economia. Caso isso não ocorra, advertiu, o próprio aperto atual "contribuirá para mais esfriamento no mercado de trabalho", algo que seria "indesejável, dada a perspectiva para a inflação".

Ele destacou que os aluguéis vêm crescendo um pouco abaixo de 1% há alguns anos, o que indica "um mercado de habitação muito, muito estável".

Como serviços de moradia têm peso elevado nos índices de preços, afirmou esperar que a inflação medida "convirja para esse nível muito baixo", permitindo que "os números comecem a cair". Embora reconheça que a inflação "rodou alta por um longo período", o diretor avaliou que o cenário parece melhor daqui para frente.

Sobre atividade, Miran afirmou que o mercado de trabalho vinha se esfriando ao longo do ano passado e também deste ano. Ainda assim, disse ver elementos de confiança no crescimento, citando efeitos de políticas econômicas que seguem se disseminando - mudanças no código tributário e regulatório, além da "remoção de incertezas comerciais e tributárias", que impulsionaram o avanço no início do ano e devem continuar estimulando a economia.