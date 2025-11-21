PMI de serviços e composto dos EUA aceleram, mas indústria perde fôlego em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos subiu de 54,8 em outubro para 55 em novembro (dado preliminar), segundo pesquisa da S&P Global. O resultado ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Já a atividade no setor industrial arrefeceu, com o PMI recuando de 52,5 em outubro para 51,9 em novembro, na leitura preliminar. A expectativa era de retração menor, a 52.