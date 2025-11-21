Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI de serviços e composto dos EUA aceleram, mas indústria perde fôlego em novembro

Agência Estado
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos subiu de 54,8 em outubro para 55 em novembro (dado preliminar), segundo pesquisa da S&P Global. O resultado ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Já a atividade no setor industrial arrefeceu, com o PMI recuando de 52,5 em outubro para 51,9 em novembro, na leitura preliminar. A expectativa era de retração menor, a 52.

O PMI composto, que engloba serviços e indústria, avançou de 54,6 para 54,8 no período. Números acima de 50 sinalizam que a atividade está em expansão.

Segundo a S&P Global, os dados indicam aceleração no crescimento econômico, mas também maiores pressões de preços.

