MPO: Projeção de Selic acumulada em 2025 passa de 14,30% para 14,29%

Na sua mais recente reunião, realizada entre os dias 4 e 5 de novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 15,0% ao ano. Os diretores avaliaram que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros "por período bastante prolongado" é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta, de 4,5%.

Os ministérios do Planejamento e da Fazenda reduziram ligeiramente a projeção para a taxa Selic acumulada em 2025, de 14,30% para 14,29%. A revisão consta do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, divulgado na noite desta sexta-feira. Na Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano, a projeção era de que a Selic encerraria 2025 em 11,67%.

Outros parâmetros

No relatório bimestral elaborado pelo Planejamento e pela Fazenda, a projeção para o câmbio médio deste ano passou de R$ 5,63 para R$ 5,59. A previsão para a alta da massa salarial nominal passou de 12,11% para 12,08%. Já a estimativa para o preço médio do barril de petróleo no mercado internacional passou de US$ 69,58 para US$ 68,81.

Tanto a previsão para o IPCA acumulado quanto para o INPC acumulado - este último utilizado para corrigir o salário mínimo - caíram no relatório relativo ao 5º bimestre. Previsto em 3,60% na Lei Orçamentária Anual, a estimativa para o IPCA acumulado passou de 4,84%, no relatório anterior, para 4,64%, no documento divulgado nesta sexta. Já o INPC acumulado, cuja projeção era de 3,40% na LOA, caiu de 4,66% para 4,46%.

A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 passou de 2,34% para 2,24%. Na LOA, a expectativa era de que a economia brasileira crescesse 2,45% este ano.