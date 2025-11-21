MPO: Projeção de despesas com sentenças/precatórios passa de R$ 42,824 bi para R$ 43,356 bi

O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2025 relativo ao 5º bimestre, divulgado nesta sexta-feira, 21, pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, traz revisões em expectativas de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano.

A previsão de gastos com benefícios previdenciários em 2025 caiu R$ 263,7 milhões, de R$ 1,029 trilhão, no relatório anterior, para R$ 1,028 trilhão, neste documento. A projeção para os pagamentos de pessoal e encargos sociais também caiu, em R$ 384 milhões, passando de R$ 408,976 bilhões para R$ 408,592 bilhões. Já os valores estimados para o pagamento de precatórios e sentenças judiciais subiram R$ 532,4 milhões, de R$ 42,824 bilhões para R$ 43,356 bilhões.

Pelo lado da arrecadação, a estimativa para as receitas com dividendos de estatais teve alta de R$ 3,614 bilhões, passando de R$ 48,808 bilhões para R$ 52,422 bilhões. As receitas previstas com concessões subiram R$ 88,2 milhões, indo de R$ 7,743 bilhões para R$ 7,831 bilhões. O relatório também mostra que a projeção para arrecadação com royalties neste ano caiu R$ 1,822 bilhão, indo de R$ 145,903 bilhões para R$ 144,081 bilhões.