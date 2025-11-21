Momento é de considerável incerteza quanto às perspectivas econômicas, diz integrante do Fed
A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, disse que o momento é de considerável incerteza quanto às perspectivas econômicas, mas cabe aos dirigentes que isso não paralise as decisões. "Mesmo após uma coleta de informações completa, alguma incerteza sempre persistirá", comentou, em evento organizado pelo BC da Suíça.
Para Logan, as mudanças constantes na geopolítica e na tecnologia apenas aumentam a gama de possíveis choques neste momento.
"Portanto, as decisões políticas devem levar em conta a incerteza. Isso pode significar ajustar uma decisão política para refletir considerações de gestão de risco, em vez de fazer o que seria ideal se a situação fosse certa", afirmou a dirigente.
Sobre o mercado de trabalho, Logan disse que os pedidos de seguro-desemprego permaneceram baixos, Mas ponderou que os riscos para o mercado de trabalho concentram-se principalmente para o lado negativo. "Em um cenário de baixas contratações, o mercado de trabalho pode ter dificuldades para absorver qualquer aumento significativo nas demissões em relação ao nível baixo atual", comentou.