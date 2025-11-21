Momento é de considerável incerteza quanto às perspectivas econômicas, diz integrante do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, disse que o momento é de considerável incerteza quanto às perspectivas econômicas, mas cabe aos dirigentes que isso não paralise as decisões. "Mesmo após uma coleta de informações completa, alguma incerteza sempre persistirá", comentou, em evento organizado pelo BC da Suíça.

Para Logan, as mudanças constantes na geopolítica e na tecnologia apenas aumentam a gama de possíveis choques neste momento.