Maior volatilidade econômica pode complicar o trabalho do Fed, afirma dirigente

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, disse que a volatilidade econômica pode complicar o trabalho do Banco Central. A declaração foi realizada em entrevista à CNBC nesta sexta-feira, 21.

A dirigente do Fed repetiu que está hesitante em realizar novas flexibilizações na política monetária, mas disse que "com o tempo, espero que possamos reduzir ainda mais as taxas de juros".

