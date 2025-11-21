Japão aprova pacote de estímulo equivalente a US$ 135 bi para ajudar famílias e economia

O gabinete do Japão aprovou um pacote de estímulo de 21,3 trilhões de ienes (cerca de US$ 135 bilhões) para ajudar as famílias a enfrentar o aumento do custo de vida e impulsionar o crescimento econômico, lançando o primeiro grande movimento fiscal sob a nova primeira-ministra, Sanae Takaichi. Ponto central do pacote, descrito como "responsável e proativo", é o apoio a famílias sob pressão financeira - tema prioritário para o eleitorado. Entre as medidas imediatas estão subsídios a energia e um repasse em dinheiro de 20.000 ienes por criança, além de ações de médio prazo, como elevação do limite de isenção no imposto de renda e extinção de uma taxa provisória sobre a gasolina.

O pacote também prevê incentivos a investimentos em setores estratégicos, como semicondutores e inteligência artificial. Embora o volume de gastos viesse sendo antecipado, dado o perfil expansionista de Takaichi, o montante reforça preocupações sobre a saúde fiscal do país, cuja dívida pública supera o dobro do PIB. Esse receio tem aparecido nos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGBs), que vêm subindo desde a posse da primeira-ministra em outubro. Na quinta-feira, 20, o juro do JGB de 10 anos chegou a 1,835%, máxima desde junho de 2008. Takaichi defende a necessidade de gasto público adicional, mas ainda resta esclarecer como conciliar a expansão fiscal com responsabilidade nas contas públicas. Fonte: Dow Jones Newswires.