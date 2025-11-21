Ibovespa abre em queda e perde os 155 mil pontos, na volta do feriado

Os ventos externos afetam o mercado por aqui, em meio à digestão do payroll misto de setembro nos Estados Unidos e as apostas nos juros, além de uma bateria de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo do dia.

O Ibovespa iniciou a sessão em queda e chegou a perder o patamar de 155 mil pontos, alcançados na quarta-feira, 19. Por volta das 10h45, recuava 0,27%, aos 154.966 pontos, em um movimento de correção na volta do feriado da Consciência Negra.

A suspensão da tarifa de importação de 40% sobre produtos agrícolas brasileiros, anunciada ontem pelo governo de Donald Trump, deve ficar em segundo plano diante dessa cautela no exterior, em dia também de fraqueza para as commodities.

"A retomada dos negócios após o feriado de ontem requer um ajuste aos movimentos externos desta quinta, o que impõe um viés de baixa para o Ibovespa e alguma pressão sobre o câmbio", avalia o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.

Ontem, com o mercado doméstico fechado em função do Dia da Consciência Negra, Wall Street acabou reavaliando o relatório de empregos dos Estados Unidos.

O documento mostrou criação de vagas acima do esperado em setembro acompanhada ao mesmo tempo de avanço no desemprego, e deixou mais perguntas do que respostas em relação aos planos do Federal Reserve. Os índices futuros das bolsas norte-americanas voltavam a cair nesta manhã.