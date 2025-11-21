Governo de SP adia leilão do novo Centro Administrativo a pedido de empresas interessadas
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), informou nesta sexta-feira, 21, o adiamento do processo de concessão do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos. A entrega dos envelopes agendada originalmente para segunda-feira, 24, e o leilão previsto para 28 de novembro, serão realizados em nova data, a ser divulgada nos próximos dias.
A atualização do cronograma, publicada em Diário Oficial, ocorre e pedido de empresas interessadas. As companhias solicitaram prazo adicional para concluir a apresentação de garantias e finalizar documentações complementares necessárias à etapa de propostas, segundo o Governo do Estado.
"Atendendo a essas manifestações - práticas comuns em projetos de grande porte - o Governo de São Paulo ajustará o calendário para assegurar ampla participação, competitividade e segurança ao certame", diz o comunicado.
Projeto
Com investimentos estimados em R$ 6 bilhões, o projeto do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos prevê a construção de sete edifícios e dez torres que concentrarão o gabinete do governador, além das secretarias e órgãos estaduais, atualmente espalhadas por mais de 40 endereços na cidade. A requalificação do bairro ainda inclui o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel.
A concessão será realizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP), com contrato de 30 anos. O critério de julgamento será o maior desconto sobre a contraprestação pública mensal máxima, fixada em R$ 76,6 milhões.
Consulta
A consulta pública sobre o projeto foi realizada entre janeiro e março, tendo recebido 268 contribuições, com 64% das sugestões total ou parcialmente acolhidas pelo governo.
Entre as empresas participantes da consulta apareceu o grupo espanhol Acciona, que atua com concessões de infraestrutura. Outra interessada no projeto foi a Construcap. A consulta teve participação também da Sete Partners. As empresas informaram que a licitação está em fase em avaliação interna.