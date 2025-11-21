Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,39%
Pontos: 154.770,10
Máxima estável: 155.387 pontos
Mínima de -1,16% : 153.571 pontos
Volume: R$ 23,92 bilhões
Variação em 2025: 28,67%
Variação no mês: 3,5%
Dow Jones: +1,08%
Pontos: 46.245,41
Nasdaq: +0,88%
Pontos: 22.273,08
Ibovespa Futuro: -0,3%
Pontos: 156.390
Máxima (pontos): 156.690
Mínima (pontos): 155.035
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,97
Variação: +0,3%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,57
Variação: -0,76%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,79
Variação: -0,58%
Ambev ON
Preço: R$ 13,62
Variação: +1,57%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,56
Variação: -0,86%
Vale PNA
Preço: R$ 65,16
Variação: +0,32%
Vale ON
Preço: R$ 65,16
Variação: +0,32%
Itausa PN
Preço: R$ 11,78
Variação: +0,26%
Global 40
Cotação: 700,506 centavos de dólar
(19/11/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4010
Venda: R$ 5,4015
Variação: +1,18%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,46
Venda: R$ 5,56
Variação: +0,78%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3896
Venda: R$ 5,3902
Variação: +1,04%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4900
Venda: R$ 5,5490
Variação: +1,06%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,4165
Variação: +1,45%
- Euro
Compra: US$ 1,1515 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1515 (às 18h32)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2180
Venda: R$ 6,2190
Variação: +1,12%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3600
Venda: R$ 6,4330
Variação: +0,5%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.079,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,48%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente