Codelco e Grupo Adani selam acordo que aproxima Chile e Índia na exploração de cobre
A Codelco, maior produtora de cobre do mundo, e a Kutch Copper Ltd, subsidiária do Grupo Adani da Índia, assinaram um memorando de entendimento para exploração conjunta de três projetos de cobre no Chile. O acordo não vinculativo estabelece as bases para potencial desenvolvimento de minas nas regiões de Antofagasta e Atacama, próximas aos distritos de mineração de Sierra Gorda e Diego de Almagro, fortalecendo a cooperação entre Índia e Chile em minerais críticos.
Ambas as empresas destacam que a demanda global por cobre deve crescer 50% até 2040 devido à eletrificação e expansão da energia renovável. A parceria visa garantir o fornecimento de cobre a longo prazo para a crescente economia indiana, que demanda o metal para projetos de infraestrutura, veículos elétricos e energia limpa.
Para a Índia, a parceria representa uma alternativa estratégica para garantir a segurança de suprimento de um mineral essencial para seu rápido crescimento econômico, enquanto o Chile diversifica seus parceiros comerciais e atrai investimentos para seu setor de mineração. O memorando dá continuidade aos anúncios feitos anteriormente neste ano, quando as empresas já haviam acordado o fornecimento de concentrados de cobre para a moderna fundição que o Grupo Adani está construindo em Mundra, no oeste da Índia, com capacidade planejada de um milhão de toneladas por ano.