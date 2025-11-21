Codelco e Grupo Adani selam acordo que aproxima Chile e Índia na exploração de cobre

A Codelco, maior produtora de cobre do mundo, e a Kutch Copper Ltd, subsidiária do Grupo Adani da Índia, assinaram um memorando de entendimento para exploração conjunta de três projetos de cobre no Chile. O acordo não vinculativo estabelece as bases para potencial desenvolvimento de minas nas regiões de Antofagasta e Atacama, próximas aos distritos de mineração de Sierra Gorda e Diego de Almagro, fortalecendo a cooperação entre Índia e Chile em minerais críticos.

Ambas as empresas destacam que a demanda global por cobre deve crescer 50% até 2040 devido à eletrificação e expansão da energia renovável. A parceria visa garantir o fornecimento de cobre a longo prazo para a crescente economia indiana, que demanda o metal para projetos de infraestrutura, veículos elétricos e energia limpa.