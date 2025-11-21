Ceará vence prêmio regional com projeto coordenado por mulheres

Prêmio Finep de Inovação 2025 reconheceu trabalho cearense na Etapa Nordeste / Crédito: Ícaro Benjamin

O estado do Ceará foi um dos agraciados no Prêmio Finep de Inovação 2025 na categoria dos projetos coordenados por mulheres, ou com maior participação feminina. O projeto cearense escolhido na Etapa Nordeste foi o “BioMemBone: Scale-Up do processo, análise da viabilidade econômica e estudo clínico”, da empresa Biohealing Tecnologias em Biomateriais.

BNDES e Finep selecionam 88 projetos para novos centros de pesquisas O trabalho visa desenvolver um biomaterial nacional bioativo e reabsorvível para regeneração óssea em odontologia e custa cem vezes menos que os materiais importados. Além disso, o foco é a ampliação do acesso da tecnologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo os organizadores, a categoria especial em que o projeto cearense foi premiado foi criada com o objetivo de promover maior diversidade e inclusão e aumentar a visibilidade da liderança das mulheres nos setores de inovação e desenvolvimento. Os escolhidos na Etapa Nordeste, agora, concorrerão ao prêmio nacional de cada categoria, a ser realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, no mês de dezembro. Durante a cerimônia, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou um edital de subvenção com verbas para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, no valor de R$ 300 milhões.

Ainda conforme a titular do MCTI, de 2023 a 2025, os investimentos no Nordeste, especificamente, triplicaram em relação a 2019-2022, de R$ 323 milhões em recursos não-reembolsáveis para R$ 1 bilhão. Já o crédito para inovação saltou de R$310 milhões para R$1,4 bilhões, um aumento percentual de 352%. Os parques tecnológicos da região receberam R$ 50 milhões dos R$ 113 milhões em recursos aprovados. O Proinfra 2024, por sua vez, destinou R$177,2 milhões à expansão da infraestrutura de pesquisa e científica. E foram liberados, ainda, R$10 bilhões em crédito em conjunto pelo BNDES, Finep, Caixa e Banco do Nordeste. “Há demanda, há ideias, vontade e capacidade de inovar, produção acadêmica reconhecida, empresas fortes e um governo federal comprometido com o Nordeste”, defendeu a ministra. O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Luiz Antonio Elias, destacou que “esse prêmio representa o esforço que a Finep tem feito para estar presente em todas as regiões do País, reduzindo desigualdades, assimetrias históricas, e garantindo que a ciência e inovação chegue a cada recanto do território nacional.”.