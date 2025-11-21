Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará vence prêmio regional com projeto coordenado por mulheres

Ceará vence premiação regional com projeto inovador coordenado por mulheres

Estado foi um dos agraciados com o Prêmio Finep de Inovação 2025 e avança para a final, a ser realizada em Brasília no mês de dezembro
Atualizado às Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O estado do Ceará foi um dos agraciados no Prêmio Finep de Inovação 2025 na categoria dos projetos coordenados por mulheres, ou com maior participação feminina.

O projeto cearense escolhido na Etapa Nordeste foi o “BioMemBone: Scale-Up do processo, análise da viabilidade econômica e estudo clínico”, da empresa Biohealing Tecnologias em Biomateriais.

Leia mais

O trabalho visa desenvolver um biomaterial nacional bioativo e reabsorvível para regeneração óssea em odontologia e custa cem vezes menos que os materiais importados. Além disso, o foco é a ampliação do acesso da tecnologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo os organizadores, a categoria especial em que o projeto cearense foi premiado foi criada com o objetivo de promover maior diversidade e inclusão e aumentar a visibilidade da liderança das mulheres nos setores de inovação e desenvolvimento. Os escolhidos na Etapa Nordeste, agora, concorrerão ao prêmio nacional de cada categoria, a ser realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, no mês de dezembro.

Durante a cerimônia, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou um edital de subvenção com verbas para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, no valor de R$ 300 milhões.

Ainda conforme a titular do MCTI, de 2023 a 2025, os investimentos no Nordeste, especificamente, triplicaram em relação a 2019-2022, de R$ 323 milhões em recursos não-reembolsáveis para R$ 1 bilhão. Já o crédito para inovação saltou de R$310 milhões para R$1,4 bilhões, um aumento percentual de 352%.

Os parques tecnológicos da região receberam R$ 50 milhões dos R$ 113 milhões em recursos aprovados. O Proinfra 2024, por sua vez, destinou R$177,2 milhões à expansão da infraestrutura de pesquisa e científica. E foram liberados, ainda, R$10 bilhões em crédito em conjunto pelo BNDES, Finep, Caixa e Banco do Nordeste. “Há demanda, há ideias, vontade e capacidade de inovar, produção acadêmica reconhecida, empresas fortes e um governo federal comprometido com o Nordeste”, defendeu a ministra.

O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Luiz Antonio Elias, destacou que “esse prêmio representa o esforço que a Finep tem feito para estar presente em todas as regiões do País, reduzindo desigualdades, assimetrias históricas, e garantindo que a ciência e inovação chegue a cada recanto do território nacional.”.

Ao todo, 115 projetos nacionais concorrem, após uma seleção entre cerca de 3 mil propostas apoiadas pela Finep entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, nas modalidades reembolsáveis e não-reembolsáveis.

O Prêmio Finep de Inovação visa dar visibilidade a experiências inovadoras desenvolvidas por empresas, instituições científicas e organizações sociais e foi retomado após uma década.

As áreas contempladas na premiação vão da agroindústria sustentável à bioeconomia, saúde, transformação digital, infraestrutura, deep tech, ecossistemas de inovação, entre outros.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar