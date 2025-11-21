BRB:Presidente afastado volta ao Brasil e diz colaborar com investigações sobre o Master

Ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa informou nesta sexta-feira, 21, que retornou ao Brasil da viagem que havia feito aos Estados Unidos e prometeu colaborar com as investigações sobre a tentativa de compra do Banco Master.

Costa foi afastado do cargo pela Justiça no âmbito da Operação Compliance Zero, que levou o presidente do Master, Daniel Vorcaro, à prisão na terça-feira, 18.