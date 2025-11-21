Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em alta com sinais de possível corte de juros pelo Fed

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 21, apoiadas por sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode voltar a cortar juros ainda este ano.

O Dow Jones teve alta de 1,08%, aos 46.245,56 pontos, com perdas de 1,91% na semana. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,98%, aos 6.602,96 pontos, registrando queda semanal de 1,94%. O Nasdaq subiu 0,88%, aos 22.273,08 pontos, mas caiu 2,74% na semana.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que a instituição tem espaço para reduzir as taxas no curto prazo sem comprometer a meta de inflação. Já o diretor Stephen Miran disse que, em caso de voto decisivo, defenderia um corte de 25 pontos-base.

As declarações reforçaram expectativas de flexibilização, mas dirigentes continuam divididos. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmou que seria difícil promover um novo corte em dezembro, enquanto Susan Collins, do Fed de Boston, voltou a mostrar hesitação. O diretor Michael Barr destacou que o atraso na divulgação de dados econômicos atrapalha a avaliação do cenário.

Apesar do bom humor em Wall Street, Nvidia seguiu pressionada após o fim do otimismo inicial visto após a divulgação de seu balanço. As ações chegaram a reagir à notícia de que a Casa Branca avalia permitir a venda do chip H200 à China, segundo a Bloomberg. No entanto, os papéis voltaram a recuar diante das preocupações renovadas sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial. No fim, Nvidia cedeu 0,97%.

