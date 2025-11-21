Bolsas de NY fecham em alta com sinais de possível corte de juros pelo Fed

O Dow Jones teve alta de 1,08%, aos 46.245,56 pontos, com perdas de 1,91% na semana. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,98%, aos 6.602,96 pontos, registrando queda semanal de 1,94%. O Nasdaq subiu 0,88%, aos 22.273,08 pontos, mas caiu 2,74% na semana.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 21, apoiadas por sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode voltar a cortar juros ainda este ano.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que a instituição tem espaço para reduzir as taxas no curto prazo sem comprometer a meta de inflação. Já o diretor Stephen Miran disse que, em caso de voto decisivo, defenderia um corte de 25 pontos-base.

As declarações reforçaram expectativas de flexibilização, mas dirigentes continuam divididos. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmou que seria difícil promover um novo corte em dezembro, enquanto Susan Collins, do Fed de Boston, voltou a mostrar hesitação. O diretor Michael Barr destacou que o atraso na divulgação de dados econômicos atrapalha a avaliação do cenário.

Apesar do bom humor em Wall Street, Nvidia seguiu pressionada após o fim do otimismo inicial visto após a divulgação de seu balanço. As ações chegaram a reagir à notícia de que a Casa Branca avalia permitir a venda do chip H200 à China, segundo a Bloomberg. No entanto, os papéis voltaram a recuar diante das preocupações renovadas sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial. No fim, Nvidia cedeu 0,97%.