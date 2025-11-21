Bessent vê sinais 'muito confusos' do Fed e diz que novo corte de juros seria natural

"Eu teria pensado que eles gostariam de tirar um terceiro corte", disse Bessent em entrevista à Fox News . Ele acrescentou que o Fed deveria olhar para os dados e ponderar que "não sabemos onde as coisas estão", citando que o PIB do quarto trimestre sofrerá um impacto "definitivo" com o shutdown.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que vê "muitos sinais vindo do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), e alguns deles são muito confusos", ao comentar as expectativas de corte de juros em dezembro. Segundo ele, após duas reduções classificadas pelo próprio banco central como "cortes de seguro", seria natural considerar um terceiro movimento.

O secretário ainda justificou a alta no desemprego em setembro a 4,4%, ante 4,3% em agosto, segundo o payroll divulgado na quinta-feira, pelo aumento na participação dos americanos na força de trabalho. Esse índice, porém, registrou aumento marginal de 62,3% para 62,4% no comparativo mensal.

Na entrevista, quando questionado, Bessent ainda discordou da visão de Elon Musk de que o trabalho pode se tornar opcional diante dos avanços em inteligência artificial (IA) e robótica. "Acho que sempre vai haver trabalho. Historicamente, quando você tem aumentos de produtividade, sempre vêm mais empregos", afirmou. Para ele, as ocupações mudarão, mas não desaparecerão.

Bessent também respondeu à previsão de Musk de que, com melhorias contínuas em IA e robótica, o dinheiro poderia se tornar "irrelevante". O secretário reforçou que a evolução tecnológica transforma funções, mas não elimina a necessidade de atividade econômica e de trabalho.