Alckmin: redução de tarifas ontem foi maior avanço nas negociações

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 21, que a decisão de quinta do governo americano de ampliar a lista de produtos brasileiros isentos da tarifa adicional de 40% foi "o maior passo dado" nas negociações com os Estados Unidos.

"É a maior redução de tarifas, foi o maior avanço nas negociações Brasil-Estados Unidos", disse Alckmin a jornalistas, em entrevista no Palácio do Planalto.