Alckmin: Em dezembro, devemos assinar acordo Mercosul-UE

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE) deverá ser assinado em dezembro de 2025. O vice-presidente foi questionado por jornalistas sobre o interesse do governo do Uruguai - integrante do Mercosul - em aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico (CPTPP) de forma unilateral, mas não respondeu especificamente sobre o assunto.

"O Mercosul envolve questões de livre comércio. Nós temos quatro países, entrando a Bolívia, passamos a cinco países que têm união aduaneira. Então, livre comércio e união aduaneira."