Abics: manutenção da tarifa sobre café solúvel brasileiro contrasta com progresso da negociação

A associação destacou que celebra a reversão das tarifas para outras categorias agrícolas, mas a manutenção da tarifa sobre o café solúvel segue afetando o setor de forma "severa".

A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics) disse, em comunicado nesta sexta-feira, 21, lamentar que o café solúvel brasileiro tenha sido mantido na lista de produtos sujeitos à taxa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos em agosto deste ano. Na quinta-feira, 20, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a isenção da tarifa de 40% para produtos agrícolas do Brasil. "Celebramos a reversão das tarifas; as taxas sobre o café solúvel contrastam com o progresso geral nas negociações bilaterais e representam um desafio contínuo para o setor", disse a Abics, em nota.

"Os embarques de café solúvel do Brasil para os EUA sofreram uma redução de mais de 52% em volume desde agosto", disse a Abics na nota.

Além disso, a entidade reforçou que as taxas inviabilizam a competitividade do produto brasileiro, favorecendo outras origens. "O mercado americano representa cerca de 20% do volume total das exportações brasileiras de solúvel, gerando receitas anuais de aproximadamente US$ 200 milhões. Agora, pela primeira vez, a Rússia assume a posição de principal destino do produto brasileiro."

A Abics ainda chamou atenção para o risco iminente de que o café solúvel brasileiro seja permanentemente substituído por produtos de outros destinos nas prateleiras dos supermercados americanos. "Uma vez perdida essa fatia de mercado e a lealdade do consumidor, a recuperação futura será uma missão extremamente difícil, com perdas duradouras para toda a cadeia produtiva nacional", afirmou.

A entidade disse que seguirá mobilizada para buscar a isenção completa do café solúvel.