Trabalhadores negros são menos de 1/3 do quadro da Petrobras, mostra estudo do Dieese

Em pleno Dia da Consciência Negra, estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com a Federação Única dos Petroleiros (Fup) mostra que menos de um terço da força de trabalho da Petrobras é formada por empregados negros, e que a presença em cargos de chefia é ainda menor. Embora esse porcentual tenha evoluído nos últimos dois anos, a representação de trabalhadores negros na estatal fica também abaixo da média nacional, revela o estudo.

Levando em conta dados do segundo trimestre de 2025 da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população negra correspondia a 56,4% do total de brasileiros e 55,4% do total de trabalhadores ocupados no mercado de trabalho. No sistema Petrobras, a representação negra equivale apenas a 32,8% do total de trabalhadores da maior empresa do País. No caso das gerências da empresa e funções gratificadas, a situação é ainda pior nos anos mais recentes, com recuo do espaço conquistado no início da década passada nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Em 2010, 25,3% dos cargos de gerência nas empresas da Petrobras eram ocupados por negros; em 2018 caiu para o menor patamar, apenas 17,7%; e em 2022 estava em 21,9%. Embora tenha crescido em 2024, chegando a 23,8%, ainda está abaixo de 2010, destacou a Fup. Segundo o estudo, há poucas informações disponíveis sobre os trabalhadores negros na Petrobras. Os dados usados pelo Dieese e pela Fup têm como base no Balanço Social (não auditado) do Sistema Petrobras, que compreende, além da holding, as subsidiárias Transpetro, PBio, TermoBahia e TBG.

O economista do Dieese, Cloviomar Cararine, observou que houve crescimento no número de trabalhadores negros na Petrobras de 2010 a 2015, chegando a 20.098 pessoas e representando 22,2% do total. Logo depois, inicia-se movimento de queda, para apenas 13.937 trabalhadores negros em 2022, no final do governo Bolsonaro. A partir de 2023 volta a subir, atingindo 16.155 trabalhadores em 2024, com alta de 15,9% na comparação com 2022. "A entrada de trabalhadores próprios na Petrobras acontece via concurso público. Como os negros têm menor acesso à formação escolar, acabam chegando em situação desfavorável na "peneira" dos concursos. Mesmo assim, a reduzida entrada de trabalhadores negros, via concurso público na Petrobras, não explica a presença relativa ainda menor de negros nos cargos de gerência", afirmou Cararine. O estudo mostra ainda, que o processo de saída de trabalhadores da companhia, através dos programas de incentivo à demissão voluntária (PIDV), de 2014 para cá, tem reduzido o número total de trabalhadores, mas como a saída de negros tem sido relativamente menor em função, em parte, do tempo de trabalho na empresa, suas participações no Sistema Petrobras têm aumentado.