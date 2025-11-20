Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sistac amplia parceria com norueguesa DOF para atender Petrobras

Sistac amplia parceria com norueguesa DOF para atender Petrobras

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Sistac, empresa líder no País do setor de inspeção, manutenção e reparos de estruturas submersas para a indústria de óleo e gás (plataformas e navios), há 30 anos no mercado, informou ao Broadcast que ampliou a parceria com a norueguesa DOF Subsea por mais quatro anos, para atender a Petrobras e atuar nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.

A Sistac realizará inspeções submersas em dutos flexíveis e rígidos, além de inspeções específicas em regiões dos risers (trechos suspensos de tubulações), "sempre em conformidade com os rigorosos padrões da Petrobras", ressaltou a companhia. Com a renovação da parceria, em 2026, a Sistac também vai mobilizar o sistema de mergulho em embarcação operada pela DOF para execução do novo contrato de inspeção de dutos e equipamentos, válido até 2029.

Com bases em Macaé e Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a Sistac atua em todo o litoral brasileiro e, além dos mergulhadores tradicionais, opera com robôs submarinos, cada vez mais demandados pela indústria.

"Estamos muito felizes com a continuidade da parceria com a DOF. Sempre buscamos superar as expectativas dos clientes, entregando resultados com segurança, inovação e excelência", afirmou o CEO da Sistac, Carlos Madaleno.

Em agosto, a empresa foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, com o prêmio que a Petrobras concede a seus fornecedores pelo Programa de Excelência Operacional em Mergulho Raso. Com equipe de mergulhadores profissionais, uso de veículos operados remotamente (ROVs) e expertise em engenharia, a Sistac é capaz de realizar intervenções em áreas de difícil acesso, e pretende estar com a Petrobras também na Margem Equatorial, se for confirmada a descoberta de reservatórios na região.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Petrobras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar