Sistac amplia parceria com norueguesa DOF para atender Petrobras

A Sistac, empresa líder no País do setor de inspeção, manutenção e reparos de estruturas submersas para a indústria de óleo e gás (plataformas e navios), há 30 anos no mercado, informou ao Broadcast que ampliou a parceria com a norueguesa DOF Subsea por mais quatro anos, para atender a Petrobras e atuar nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.

A Sistac realizará inspeções submersas em dutos flexíveis e rígidos, além de inspeções específicas em regiões dos risers (trechos suspensos de tubulações), "sempre em conformidade com os rigorosos padrões da Petrobras", ressaltou a companhia. Com a renovação da parceria, em 2026, a Sistac também vai mobilizar o sistema de mergulho em embarcação operada pela DOF para execução do novo contrato de inspeção de dutos e equipamentos, válido até 2029.