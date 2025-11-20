Retirada das tarifas anunciadas por Trump foi melhor do que muita gente imaginava

Para o estrategista-chefe da RB investimentos, Gustavo Cruz, o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a retirada das tarifas extras de 40% sobre produtos brasileiros foi bem positiva.

"Foi melhor do que muita gente imaginava pelo percentual anunciado. A gente viu ao longo dos últimos meses uma queda bem expressiva no agronegócio. Isso fez com que ocorressem demissões, queda nas exportações", disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "O Brasil ia crescer menos por conta das tarifas."