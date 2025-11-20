Pulso do mercado: juros dos Treasuries sobem com apetite ao risco após Nvidia e antes de payrolls

Por Patricia Lara

São Paulo, 20/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries têm leve alta na madrugada desta quinta-feira, diante do ambiente de apetite ao risco fomentado pelo resultado e projeções otimistas da Nvidia sobre a demanda por chips e serviços relacionados à inteligência artificial, o que sustenta ganhos nas ações em Wall Street. Mercado aguarda ainda dados do mercado de trabalho americano com a divulgação do payrolls de setembro. Às 7h26 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,600%, enquanto o da T-note de 10 anos ganhava a 4,137% e o do T-bond de 30 anos apresentava alta para 4,754%.