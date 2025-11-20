Pulso do mercado: bolsas de NY aprofundam queda com arrefecimento de bom humor; Nasdaq cai 1%

As bolsas de Nova York ampliaram as perdas em meio ao esvaziamento do bom humor ligado à Nvidia e às apostas de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro, que dá lugar a um movimento mais amplo de aversão a risco em Wall Street.

O payroll de setembro, considerado misto - com criação de vagas acima do previsto, mas alta na taxa de desemprego - também reforça a cautela dos investidores. O setor de tecnologia liderava as perdas setoriais do S&P 500, seguido por industriais e consumo discricionário. Às 14h44 (de Brasília), as ações da Nvidia cediam 1,87%, após chegarem a subir 5% na abertura.