Ouro fecha em queda após dados inconclusivos para consolidação da aposta para Fed

Autor Agência Estado
O ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 20, com o dólar se mantendo firme após o payroll dos EUA referente ao mês de setembro trazer dados díspares.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,56%, a US$ 4060,00 por onça-troy.

Os dados mais recentes dos EUA mostraram que o crescimento das vagas criadas em setembro superou as expectativas, enquanto a taxa de desemprego subiu ligeiramente. Os investidores revisaram suas apostas e agora veem menor chance de o Federal Reserve (Fed) manter os juros estáveis na última reunião do ano, reacendendo a possibilidade de um corte nas taxas antes do Natal.

Para analistas da Saxo Bank, "o ouro permanece em consolidação após subir mais de 50% neste ano, sustentado por uma ampla gama de fatores estruturais e macroeconômicos antes de 2026".

A TD Securities nota, em relatório, que fundos de hedge e investidores individuais superam os bancos centrais no mercado de ouro. Nos últimos meses, as evidências sugerem que os fluxos de entrada originados de fundos de hedge e investidores individuais foram muito maiores do que a significativa demanda do setor público. Desde então, os preços se consolidaram, mas se recusaram a cair.

As compras do setor público, embora provavelmente estejam diminuindo, continuam sendo uma âncora importante para os mercados de ouro, diz o banco de investimentos. Ainda assim, não podem levar aos ganhos explosivos observados nos últimos meses, principalmente se a participação de outros grupos permanecer elevada.

