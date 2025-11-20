OCDE: PIB desacelera para 0,2% no 3º tri e mostra quadro misto entre países membros

Na comparação anual, o PIB da OCDE também arrefeceu levemente, de 1,7% no segundo trimestre para 1,5% no terceiro. Entre os membros do G7 com dados disponíveis, o Reino Unido teve o maior crescimento em 12 meses (1,3%), enquanto a Alemanha mostrou o menor avanço (0,3%).

A economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) perdeu tração no terceiro trimestre de 2025, com avanço de apenas 0,2% no Produto Interno Bruto (PIB) ante o trimestre anterior, abaixo dos 0,4% registrados entre abril e junho, segundo estimativas provisórias divulgadas nesta quinta-feira pela organização. O resultado reflete um quadro misto entre os 25 países com dados disponíveis: 12 aceleraram, 3 ficaram estáveis, 5 desaceleraram e outros 5 tiveram queda do PIB.

Entre as maiores economias, o desempenho também foi desigual. A França registrou alta de 0,5%, acima dos 0,3% anteriores, apoiada pelo comércio exterior, com aceleração das exportações e queda das importações. O Canadá saiu de retração de 0,4% para crescimento de 0,1%. Já o Japão encolheu 0,4%, revertendo o avanço de 0,6% no segundo trimestre, pressionado pela queda das exportações. No Reino Unido, o PIB desacelerou de 0,3% para 0,1%, em meio à continuidade do processo de redução de estoques. Alemanha e Itália ficaram estáveis, após contrações moderadas no período anterior.

Os Estados Unidos não tiveram dados divulgados a tempo do fechamento do relatório, o que fez a OCDE excluir o país dos agregados internacionais para manter comparabilidade. Em 2024, a economia americana representava 34,1% do PIB do bloco.

Fora do G7, Israel apresentou a maior recuperação, com crescimento de 3,0% após queda de 1,1% no trimestre anterior. Em direção oposta, Finlândia, Irlanda, Lituânia e México registraram contrações entre 0,1% e 0,3%.