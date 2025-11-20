Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian recua 0,38%, a US$ 110,86 a tonelada

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em queda nesta quinta-feira. O contrato futuro mais negociado para entrega em janeiro caiu 0,38%, a 788,50 yuans, o que equivale a US$ 110,86 a tonelada.

Já o segundo contrato futuro mais negociado para entrega em maio de 2026 recuou 0,26%, para 753 yuans, o que equivale a US$ 105,86 por tonelada.

O preço de Dalian em dólares é calculado pela Broadcast segundo a taxa de câmbio mais recente do yuan ante o dólar disponível no site do Banco Central.

