Embraer firma novas parcerias estratégicas com o setor de defesa da Holanda

Com a Organização Holandesa para Pesquisa Científica Aplicada (TNO, na sigla em holandês), a Embraer vai colaborar em sistemas multiagentes e gestão de dados para apoiar missões de vigilância e ampliar a agilidade operacional.

A Embraer informou nesta quinta-feira, 20, ter firmado novos acordos com organizações de pesquisa e empresas da Holanda. O objetivo é fortalecer o alinhamento da fabricante de aviões brasileira com o ecossistema holandês de defesa.

Com a OPT/NET, empresa holandesa de deep tech, a parceria tem como foco aplicar tecnologias baseadas em inteligência artificial para aprimorar o apoio à tomada de decisão em operações militares complexas.

Por sua vez, com a alemã ILIAS Solutions, o acordo prevê que a Embraer forneça soluções integradas de dados, em tempo real, para potencializar a gestão de frotas.

"Essas colaborações são mais um marco na relação da Embraer com o ecossistema de defesa holandês, reforçando nosso compromisso de desenvolver tecnologias avançadas e soluções operacionais com parceiros de confiança", afirma o Chief Commercial Officer da Embraer Defesa & Segurança, Frederico Lemos.