CME: chance de Fed manter juros inalterados em dezembro cai de 71% para 60,5%

Por Patricia Lara

São Paulo, 20/11/2025 - O mercado reduz as apostas de que o Federal Reserve (Fed) manterá os juros inalterados em dezembro, depois de o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) divulgou o payroll de setembro com criação de vagas acima do esperado dosada pela alta acima das expectativas da taxa de desemprego e pelo ganho salarial abaixo do esperado.