Caso Master: PF apreendeu R$ 230 milhões em obras de arte, dinheiro, carros, joias e jatinho

A Operação Compliance Zero, que levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro na segunda-feira, 17, resultou na apreensão de R$ 9,2 milhões em veículos, R$ 2 milhões em dinheiro vivo, R$ 6,15 milhões em relógios, R$ 380 mil em joias, R$ 12,4 milhões em obras de arte e uma aeronave avaliada em R$ 200 milhões. Os bens foram confiscados também de outros diretores do banco Master atingidos pela investigação. A apuração da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre a gestão do banco Master detectou indícios de que a instituição comandada por Daniel Vorcaro vendeu R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, o banco público do Distrito Federal, e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio.

Vorcaro foi preso na noite de segunda-feira, 17, ao tentar embarcar na aeronave que foi apreendida para fugir ao exterior. Em nota, a defesa de Vorcaro informou que ele buscou cooperar com as investigações e negou que ele fosse fugir do País. Os advogados dizem que ele iria viajar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de fechar uma nova operação de venda do Banco Master. O plano de voo obtido pela PF, porém, registrava como destino a ilha de Malta. Os advogados afirmam que seria feita uma parada para abastecimento no local. Balanço das apreensões da Operação Compliance Zero Veículos: R$ 9,2 milhões

Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões Relógios: R$ 6,15 milhões Joias: R$ 380 mil

Obras de arte: R$ 12,4 milhões Aeronave: R$ 200 milhões O jatinho apreendido de Vorcaro é um Falcon 7X, da fabricante francesa Dassault Aviation, matrícula PSFST, e possui capacidade para 12 passageiros. A aeronave foi comprada em agosto de 2024 pela Viking Participações LTDA, empresa que tem Vorcaro como único sócio.

Na terça-feira, 17, a PF apreendeu R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo, a maior parte com o ex-sócio do Master, Augusto Lima. Além de Vorcaro e Lima, foram presos preventivamente Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro, diretores do Master também suspeitos de assinar operações fraudulentas e fornecer informações falsas ao BC. São investigados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros.