Canadá e Emirados Árabes Unidos iniciam negociações para acordo amplo de parceria econômica

O Canadá e os Emirados Árabes Unidos anunciaram o início de negociações para um Acordo Abrangente de Parceria Econômica (CEPA, na sigla em inglês). A declaração foi feita em comunicado conjunto divulgado após encontro em Abu Dabi entre o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e o presidente emiradense, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Segundo o texto, o pacto buscaria cortar tarifas, remover barreiras comerciais e expandir o acesso a mercados para exportadores canadenses.

O comunicado afirma que o encontro - o primeiro presencial entre líderes dos dois países desde 1983 - marcou o início de uma tentativa de aprofundar a cooperação em comércio, investimentos e segurança regional. Os governos assinaram também um novo Acordo de Promoção e Proteção de Investimentos (FIPA), que "estabelece regras e proteções mais claras para investidores" e cria "um ambiente mais previsível para investimentos bilaterais".