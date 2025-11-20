Bolsas da Europa sobem após Nvidia tranquilizar receios de bolha de IA e correção em NY

São Paulo, 20/11/2025 - As bolsas europeias sobem nesta quinta-feira, após a gigante americana Nvidia acalmar as preocupações sobre uma bolha da inteligência artificial que pudesse desencadear uma correção nos valores dos ativos em Wall Street. A Bolsa de Frankfurt se destacava entre as altas, impulsionada por ações de defesa e energia. Mercados aguardam ainda dados do mercado de trabalho nos EUA.

Por volta das 9h57 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 ganhava 0,66%, a 565,46 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subia 0,62%, a de Paris ganhava 0,79% e a de Frankfurt subia 1%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham ganhos de 0,82% e 0,95%. Madri tinha alta de 0,69%.

Em relação ao lucro e projeções da Nvidia, o Rabobank avalia que os números mais importantes do mundo surpreenderam positivamente e o mercado de ações está, por ora, estabilizado. "Isso talvez adie a perspectiva de uma queda ´desordenada´ nos valores dos ativos, do tipo que tira o sono dos banqueiros centrais, ao mesmo tempo que dá aos investidores e à inexorável demanda passiva tempo para acumular mais combustível sob esses ativos antes que uma correção significativa chegue", escreveram analistas da instituição.

As fabricantes de chips subiam, como a ASML, com ganho de 1,6% em Amsterdã, e a Nordic Semiconductor, com avanço de 2,4% em Oslo.

Em Frankfurt, a SAP tinha valorização de 1,27% e a Infineon, de 0,40%. Os maiores ganhos porcentuais entre as componentes do DAX eram da Rheinmettal e Siemens com altas de 4,9% e 4,2%, respectivamente, seguidas pela RWE (+2,3%).