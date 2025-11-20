Bolsas da Ásia fecham em alta com impulso de ações de tecnologia após Nvidia

São Paulo, 20/11/2025 - As bolsas asiáticas subiram nesta quinta-feira, com as ações de tecnologia impulsionadas pela redução da apreensão sobre uma bolha no segmento de inteligência artificial após os resultados recordes e projeções da americana Nvidia. Fornecedores da empresa na Ásia saltaram.

O índice japonês Nikkei subiu 2,65% em Tóquio, a 49.823,94 pontos. O índice sul-coreano Kospi avançou 1,9% em Seul, a 4.004,85 pontos.

Entre as ações individuais, fornecedoras da Nvidia tiveram fortes ganhos. A Samsung Electronics disparou 4,2% e a SK Hynix ganhou 1,60%, em Seul, enquanto a Taiwan Semiconductor Manufacturing avançou 4,3%, em Taiwan.

Em Tóquio, a Sumitomo Pharma deu um salto de 11%. A seguradora Sompo Holdings também registrou alta de 11%, após lucro líquido ajustado crescer e ficar 68% acima da previsão inicial no primeiro semestre fiscal de 2025, o que levou a companhia a revisar em alta as projeções para o ano completo. A Advantest completou o trio de empresas com maior valorização, com suas ações subindo 9%.

Em outras partes da Ásia, o índice Hang Seng fechou estável a 25.835,57 em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto apresentou baixa de 0,40%, a 3.931,05 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 0,8%, a 2.454,44 pontos. O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas pelo sexto mês consecutivo nesta quinta-feira (horário local).