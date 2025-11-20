Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

--Bolsa de Tóquio fecha em alta de 2,65%, aos 49.823,94 pontos

