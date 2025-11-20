André Perfeito: Real pode se apreciar com retirada de tarifas dos EUA sobre produtos agrícolas

A retirada da tarifa adicional de 40% contra mais de 200 produtos brasileiros cobrada pelos Estados Unidos deve apoiar o real na sessão desta sexta-feira, 21.

A avaliação é do economista André Perfeito. Para ele, a cotação do dólar pode romper o piso de R$ 5,30. Na quarta-feira, 19, a moeda americana à vista terminou o dia em R$ 5,3385.