Alemanha: PPI tem queda de 1,8% na comparação anual em outubro; custo do gás natural despenca

São Paulo, 20/11/2025 - O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha recuou 1,8% em outubro em relação a igual mês de 2024, segundo dados divulgados pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Foi a oitava queda consecutiva nos preços ao produtor em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o departamento alemão.

Na comparação com agosto, o indicador teve alta de 0,1%.

De acordo com o Destatis, a redução dos preços de energia continuou sendo o principal fator para a queda do índice em relação ao ano anterior. Em outubro de 2025, os preços da energia caíram 7,5% no comparativo anual. A queda de 12,1% nos preços do gás natural (distribuição) foi o fator que mais influenciou a variação anual dos preços da energia.

Bens intermediários também ficaram mais baratos, enquanto bens de capital e de consumo não duráveis e duráveis registraram aumentos de preço. Excluindo energia, os preços ao produtor subiram 0,8% em relação a outubro de 2024 e caíram 0,1% na comparação mensal.

