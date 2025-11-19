Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vários membros do Fed opinaram que falta de dados tornou difícil avaliar atividade geral

A ata da reunião de outubro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra que a leitura da atividade econômica ficou mais difícil diante da ausência de estatísticas oficiais durante o shutdown. Segundo o documento, os dirigentes observaram que os indicadores disponíveis sugeriam que a economia "tem se expandido a um ritmo moderado", mas "vários participantes observaram que a falta de dados fornecidos pelo governo desde o shutdown tornou desafiador avaliar a força mais recente da atividade geral".

O documento indica que o consumo havia mostrado sinais de firmeza, embora com diferenças marcantes entre grupos de renda: participantes notaram que o gasto vinha sendo sustentado por famílias de renda mais alta, enquanto os consumidores de menor renda demonstravam "sensibilidade maior a preços e ajustes de gasto". Alguns dirigentes manifestaram preocupação com a "base relativamente estreita de apoio ao crescimento do consumo", apontando risco caso os segmentos de maior renda reduzam desembolsos.

A ata acrescenta que o mercado imobiliário seguia fraco, apesar de alguns sinais de estabilização, e que a acessibilidade limitada continuava a ser um obstáculo relevante. Sobre o setor empresarial, vários dirigentes destacaram "forte investimento em tecnologia, particularmente em inteligência artificial (IA) e data centers", enquanto outros mencionaram que o agronegócio enfrentava "ventos contrários persistentes" ligados a margens comprimidas e menor demanda externa.

Sobre a decisão de dezembro, o texto revela um FOMC dividido. A ata afirma que vários dirigentes apontaram que um corte em dezembro seria adequado caso a economia evoluísse conforme esperado nas semanas seguintes, especialmente diante do aumento dos riscos de baixa para o emprego. Ao mesmo tempo, o documento registra que "muitos dirigentes consideraram que um corte em dezembro provavelmente não seria apropriado", citando o comportamento ainda elevado da inflação e o receio de que afrouxar demais a política pudesse ameaçar o processo de convergência para a meta.

A ata da reunião de outubro do Federal Reserve mostra que "vários participantes destacaram a possibilidade de uma queda desordenada nos preços das ações", sobretudo em um cenário de revisão abrupta das expectativas ligadas à tecnologia e à inteligência artificial, apontando riscos de volatilidade ampliada nos mercados.

O documento também cita preocupações com o aumento da alavancagem no setor de fundos de hedge e com vulnerabilidades no mercado de crédito privado, incluindo "práticas de underwriting fracas" e o risco de que tensões nesse segmento acabem se transmitindo ao restante da economia.

Para alguns dirigentes, a valorização elevada de ativos e a forte demanda por instrumentos mais arriscados aumentam a sensibilidade do sistema financeiro a choques negativos.

