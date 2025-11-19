Trump volta a reclamar dos juros nos EUA e diz que Powell é 'extremamente incompetente'

"As taxas de juros estão muito altas", disse o presidente dos EUA, pouco após sugerir que Powell é mentiroso.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, é "extremamente incompetente" e alegou que o chefe da instituição monetária deve "ter problemas mentais", em discurso no Fórum de Investimentos EUA-Arábia Saudita nesta quarta-feira, 19. O republicano voltou a mencionar sua vontade de demitir Powell e pediu ao secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, para "resolver a situação".

Trump ainda defendeu que o crescimento do mercado de ações desde sua eleição está impulsionando a economia americana e repercutiu a queda na aprovação de seu governo, após a divulgação de pesquisas.

Segundo ele, no entanto, a aprovação de sua administração cresceu "entre as pessoas inteligentes".

O presidente americano ainda afirmou que foram firmados acordos e vendas entre dezenas de empresas no valor de US$ 270 bilhões no fórum, sem fornecer detalhes, e que os EUA e a Arábia Saudita estão aderindo à infraestrutura de gás natural liquefeito (GNL).

Também em questões corporativas, ele parabenizou o CEO da Nvidia, Jensen Huang, pelo "trabalho incrível". "Se Jensen está feliz, eu estou feliz", acrescentou.