Taxa anual do CPI do Reino Unido desacelera a 3,6% em outubro, mas fica acima do esperado

Autor Agência Estado
Agência Estado
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do Reino Unido desacelerou para 3,6% em outubro, ante 3,8% em setembro, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quinta-feira, 19. O resultado de outubro, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 3,4%.

Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,4% em outubro ante setembro.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,3% em outubro ante setembro e registrou alta de 3,4% no confronto anual.

