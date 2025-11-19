Taxa anual do CPI do Reino Unido desacelera a 3,6% em outubro, mas fica acima do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do Reino Unido desacelerou para 3,6% em outubro, ante 3,8% em setembro, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quinta-feira, 19. O resultado de outubro, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 3,4%.

Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,4% em outubro ante setembro.