Target reduz lucro no 3º tri, mas supera projeção de ganhos líquidos e corta guidance anual
A Target teve queda no lucro do terceiro trimestre de 2025, mas manteve o número acima das projeções de Wall Street, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 19. O lucro líquido somou US$ 689 milhões, recuo de 19,3% ante igual período de 2024. O lucro por ação foi de US$ 1,78 no ajustado, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,71.
A receita total atingiu US$ 25,27 bilhões, queda anual de 1,5%, ligeiramente abaixo dos US$ 25,33 bilhões esperados por analistas. As vendas comparáveis caíram 2,7%, pior que o declínio de 2,1% projetado, com retração de 3,8% nas lojas físicas. As vendas digitais avançaram 2,4%, impulsionadas por crescimento superior a 35% na entrega no mesmo dia via Target Circle 360.
Para o quarto trimestre, a empresa manteve expectativa de queda de vendas em dígito baixo. No ano, reduziu o ponto médio da projeção de lucro ajustado para US$ 7 a US$ 8 por ação (ante US$ 7 a US$ 9 antes). O consenso da FactSet para 2025 é de US$ 7,24 por ação.
A margem operacional do trimestre recuou para 3,8%, pressionada por descontos maiores e custos de transformação corporativa. A margem bruta ficou praticamente estável, em 28,2%, apoiada por menores perdas de inventário e crescimento das receitas não mercantis, como publicidade digital, que subiram quase 18%. A empresa também recomprou US$ 152 milhões em ações no período e encerrou o trimestre com quase US$ 3,8 bilhões em caixa.