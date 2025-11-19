Target reduz lucro no 3º tri, mas supera projeção de ganhos líquidos e corta guidance anual

A Target teve queda no lucro do terceiro trimestre de 2025, mas manteve o número acima das projeções de Wall Street, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 19. O lucro líquido somou US$ 689 milhões, recuo de 19,3% ante igual período de 2024. O lucro por ação foi de US$ 1,78 no ajustado, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,71.

A receita total atingiu US$ 25,27 bilhões, queda anual de 1,5%, ligeiramente abaixo dos US$ 25,33 bilhões esperados por analistas. As vendas comparáveis caíram 2,7%, pior que o declínio de 2,1% projetado, com retração de 3,8% nas lojas físicas. As vendas digitais avançaram 2,4%, impulsionadas por crescimento superior a 35% na entrega no mesmo dia via Target Circle 360.