Pulso do mercado: petróleo recua com estoques dos EUA e Ucrânia no radar

Por Patricia Lara

São Paulo, 19/11/2025 - Os contratos futuros de petróleo operam em baixa na madrugada desta quarta-feira, em um ambiente de cautela no mercado amplo antes de eventos importantes para o panorama da economia americana: o balanço da Nvidia hoje e o relatório do payrolls de setembro amanhã. Mercado aguarda ainda dados de estoques nos Estados Unidos, enquanto assimila notícia de que uma delegação de membros do alto escalão do Pentágono viajou para a Ucrânia em uma tentativa para retomada das negociações sobre a guerra com a Rússia, de acordo com o The Wall Street Journal. Às 5h08 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para janeiro recuava 0,59% na Nymex, a US$ 60,31, enquanto o do Brent para janeiro cedia 0,62% na ICE, a US$ 64,49.

