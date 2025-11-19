Pulso do mercado: libra apaga alta após CPI do Reino Unido desacelerar

Por Patricia Lara*

São Paulo, 19/11/2025 - A libra esterlina apaga a alta e passa a cair ante o dólar, após a inflação no Reino Unido desacelerar, ainda que menos que o previsto. O dado pode ajudar a reforçar o argumento para corte da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra. Às 4h09 (de Brasília), a libra era cotada a US$ 1,3137, ante US$ 1,3152 minutos antes do dado e US$ 1,3150 no fim da tarde de ontem em Nova York. O dólar era cotado a 155,51 ienes, ante 155,54 ienes perto do horário de fechamento de NY ontem. O euro está perto da estabilidade, a US$ 1,1584. Já o índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - tinha variação de +0,03%, a 99,578 pontos.