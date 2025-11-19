Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso do mercado: futuros de NY operam perto da estabilidade diante da expectativa com Nvidia

Pulso do mercado: futuros de NY operam perto da estabilidade diante da expectativa com Nvidia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 19/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam com variações limitadas, ainda que indiquem leve alta, na madrugada desta quarta-feira, à espera da divulgação de balanço da Nvidia. No pré-mercado, as ações da empresa ensaiam recuperação com alta de 0,33%, após tombo de mais de 2% ontem ampliar a queda acumulada para cerca de 10% em novembro. "As ações agora têm uma barra um pouco mais baixa para alcançar após a divulgação dos resultados. Esperamos que a Nvidia supere as estimativas e forneça projeções de lucros e receitas futuras acima do que os investidores esperam", disse James Demmert, diretor de investimentos da Main Street Research, ontem. Às 4h22 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones subia 0,04%, o S&P 500 tinha alta de 0,07% e o Nasdaq tinha variação de +0,05%.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar