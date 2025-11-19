Pulso do mercado: futuros de NY operam perto da estabilidade diante da expectativa com Nvidia

Por Patricia Lara

São Paulo, 19/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam com variações limitadas, ainda que indiquem leve alta, na madrugada desta quarta-feira, à espera da divulgação de balanço da Nvidia. No pré-mercado, as ações da empresa ensaiam recuperação com alta de 0,33%, após tombo de mais de 2% ontem ampliar a queda acumulada para cerca de 10% em novembro. "As ações agora têm uma barra um pouco mais baixa para alcançar após a divulgação dos resultados. Esperamos que a Nvidia supere as estimativas e forneça projeções de lucros e receitas futuras acima do que os investidores esperam", disse James Demmert, diretor de investimentos da Main Street Research, ontem. Às 4h22 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones subia 0,04%, o S&P 500 tinha alta de 0,07% e o Nasdaq tinha variação de +0,05%.