Pulso do mercado: bolsas europeias têm quedas leves com rumo instável dos futuros de NY

Por Patricia Lara

São Paulo, 19/11/2025 - As bolsas europeias abriram em queda nesta quarta-feira, acompanhando as oscilações dos futuros de Nova York em um contexto de cautela antes de eventos que ajudarão a compor um panorama sobre a economia americana: balanço da Nvidia hoje e o relatório do payrolls amanhã. Londres tem perda de 0,13%, às 5h17 (de Brasília), após desaceleração da inflação no Reino Unido. Paris recuava 0,06% e Frankfurt perdia 0,30%. O mercado acionário de Milão caía 0,54% e Lisboa regredia 0,37%. A Bolsa de Madri tem variação de +0,07%.

