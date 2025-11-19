Previsões otimistas da Nvidia e resultados robustos ajudam a combater medos de uma bolha da IA

"Não vejo uma bolha de inteligência artificial (IA)", disse o CEO da Nvidia, Jensen Huang, nesta quarta-feira, 19, em call com investidores depois da empresa mais valiosa do mundo superar as expectativas do mercado em seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026. Para além do balanço, os investidores aguardavam ansiosamente o guidance, que também não decepcionou: a empresa de semicondutores projeta que seu faturamento no quarto trimestre fiscal seja de US$ 65 bilhões, com uma variação para mais ou para menos de 2% em relação a esse valor. Analistas da FactSet esperam receita de US$ 62,2 bilhões para o período.

Os resultados e previsões ajudaram a acalmar as preocupações sobre uma possível bolha de IA que têm reverberado nos mercados nas últimas semanas. Traders, agora um pouco menos ansiosos, também estavam céticos de que a Nvidia e seus recente crescimentos acelerados não fossem sustentáveis. "Entramos no ciclo virtuoso da IA", disse Huang em comunicado. "A IA está indo para todos os lugares, fazendo tudo, ao mesmo tempo". Os relatórios de ganhos da Nvidia oferecem uma oportunidade para fazer um "check-up trimestral para o comércio de IA", disse Jake Behan, chefe de mercados de capitais da Direxion. "No basquete, você verifica a qualidade de um jogador quando ele parece não errar, e os ganhos da Nvidia servem exatamente para essa função no mercado de IA", acrescentou Behan. A Diretora Financeira da Nvidia, Colette Kress, pontuou na call que a empresa esperam crescimento sequencial de 14% no quarto trimestre, com impulso da arquitetura de GPUs Blackwell. Kress comentou ainda que a empresa está desapontada com os obstáculos regulatórios que enfrenta para enviar produtos de computação para a China, e afirmou que continuará a dialogar com Washington e Pequim. Segundo ela, a Nvidia não esperam receita de computação em data centers da China para o trimestre atual, mas enfatizou que a demanda geral por infraestrutura de IA continua a superar as expectativas.

A gigante de semicondutores está lutando por acesso ao lucrativo mercado chinês, apesar das preocupações de segurança dos EUA e seus aliados. "Para estabelecer uma liderança sustentável e posição em computação de IA, a América deve conquistar o apoio de todos os desenvolvedores e ser a plataforma de escolha para todas as empresas comerciais, incluindo aquelas na China", argumentou Kress. No início desta semana, a Nvidia e a Microsoft anunciaram que se comprometeram a investir até US$ 15 bilhões na Anthropic. A startup também prometeu comprar US$ 30 bilhões em capacidade de computação do serviço de nuvem Azure da Microsoft e trabalhará com os engenheiros da Nvidia no ajuste fino de chips e modelos de IA. Às 20h31 (de Brasília), as ações da Nvidia subiam 4,92% no after hours de Nova York. Os papéis da empresa já As avançaram mais de 39% este ano.