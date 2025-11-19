Nvidia supera em resultados do 3T2026 e surpreende em guidance para 4T; ação sobe 4% em NY

A receita total da companhia somou US$ 57,01 bilhões no trimestre, crescimento de 62% na base anual e acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 54,91 bilhões.

A Nvidia teve lucro líquido de US$ 31,91 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, o que correspondeu a um aumento de 65% no comparativo com igual período do ano anterior. O lucro por ação diluído ajustado foi de US$ 1,30. Analistas consultados pela FactSet previam um resultado de US$ 1,26 por ação.

O segmento de data centers registrou uma receita de US$ 51,2 bilhões, com avanço de 66% em relação ao ano anterior, também superando a expectativa dos analistas, de US$ 49,1 bilhões.

"As vendas do Blackwell estão fora dos gráficos e as GPUs em nuvem estão esgotadas", disse Jensen Huang, fundador e CEO da empresa. "A demanda por computação continua acelerando e se acumulando em treinamento e inferência - cada um crescendo exponencialmente. Entramos no ciclo virtuoso da IA. O ecossistema de IA está se expandindo rapidamente, com novos criadores de modelos básicos, mais startups, em mais setores e em mais países. A IA está chegando a todos os lugares, fazendo tudo ao mesmo tempo", afirmou em comunicado.

A companhia projeta que seu faturamento no quarto trimestre fiscal seja de US$ 65 bilhões, com uma variação para mais ou para menos de 2% em relação a esse valor. Analistas esperam receita de US$ 62,2 bilhões para o período.

Por volta das 18h40 (de Brasília), a ação da Nvidia subia 3,77% no after hours de Nova York.